Autobús de la “Línea Rosa” ya tiene su primera conductora, en Veracruz Puerto

La ruta de transporte público Lagos de Puente Moreno tiene la primera unidad que es operada por una mujer y es exclusiva para mujeres, es parte de la "Línea Rosa" que se introdujo en Veracruz, Boca del Río y Medellín para crear espacios seguros para las féminas.Para las usuarias, el servicio les genera confianza y tranquilidad porque no hay riesgo de acoso, como les ha tocado en alguna ocasión."Vamos más tranquilas, me gusta la idea", dijo Karla."Vamos más relajadas. Es la primera vez que me subo, muy bien", señaló Alejandra."Me tocó ver que una muchacha quiso subir con su novio y le dijeron que era para puras mujeres y decidió no subir, está bien, me sorprendió ver que somos puras mujeres, está bien", dijo Norma.Desde hace una semana se inició el programa “Mujer Segura” y también se abrió la convocatoria para conductoras de camiones para que se sumen en alguna de las rutas.Apenas es una la que se ha incorporado pero el objetivo es que sean más, señaló Jorge Ramos, vocero de Asociación de Transportista del Estado de Veracruz (ASTRAVER)."Algunos hombres se han inconformado, se sienten segregados, no es un tema de segregación, es un tema de cuidar a las mujeres. Está abierta la convocatoria para todas las mujeres veracruzanas que deseen integrarse a una nueva fuente de empleo como el transporte público, se les capacita y con remuneración acorde al Sistema de Trabajo".La ruta Lagos de Puente Moreno recorre prácticamente los tres municipios metropolitanos, conecta a Medellín con la zona centro de Veracruz.