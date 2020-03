Autobús se fue contra muro de contención en la Cardel-Veracruz; 10 lesionados

En la autopista Cardel-Veracruz, en la ciudad de Veracruz, hubo un percance aparatoso de un autobús del servicio urbano, cuyo operador perdió el control, acabó estrellándose contra el muro de contención, trepándose sobre éste, dejando alrededor de diez lesionados.



Esto se presentó este jueves por la tarde sobre la citada autopista cerca del centro comercial “Divertiplaza”, a la altura de Lomas de Rio Medio Dos.



Se trató de un camión ruta La Herradura-Renacimiento, número U- 676, cuyo operador Julio Cesar "N", de 27 años de edad, iba a gran velocidad y según su versión sufrió una falla mecánica en la dirección de la unidad y se fue a estrellar contra el muro al no responderle el volante.



El camión pegó contra los bloque de concreto, aventando dos y terminó montando sobre ellos de su parte frontal.



Mientras tanto, otros conductores reportaron el accidente al teléfono de emergencia del 911, reportando el accidente.



A ese punto se aproximaron los elementos paramédicos con sus ambulancias para atender a los lesionados entre ellos Brandon J. C. T. de 19 años de edad; Juan Manuel C. A. de 40 años de edad; Silvia I. T. T. de 40 años de edad; Jair A. de 18 años de edad y Jair O. M. de 19 años de edad. Fueron entre ocho y diez personas las atendidas por diversas contusiones y crisis nerviosa que iban de pasajeros, alegando que el chofer iba muy rápido y perdió el control.



El sitio fue acordonado por personal de la Policía Estatal, Naval y Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz.



Finalmente fueron oficiales de la Policía Federal los encargados de hacerse cargo de la unidad siniestrada y ordenar su retiro al corralón oficial con el apoyo de una grúa.