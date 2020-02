Autobuses Cerritos siguen sin respetar descuento a estudiantes y ancianos, en Orizaba

A pesar de que la diputada Cristina Alarcón indicó que el Congreso emitió un punto de acuerdo para que en las líneas de transporte de la zona Centro del Estado se apliquen descuentos a estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, transportistas de la línea Cerritos señalaron no han sido notificados por la autoridad sobre esto.



Alfredo García, representante de esa línea, señaló que el aplicar esos descuentos les generará una afectación económica, sobre todo porque tan sólo en lo que va del año ha subido el precio de los combustibles y con ello, en cascada todos los productos e insumos.



Agregó que otra problemática es que se empieza a dar el caso de pseudoestudiantes y solicitando credenciales eso no se puede controlar.



A pesar de ello, indicó que si la autoridad se los indica lo acatarán, pues son respetuosos de la ley.



No obstante, consideró que el Gobierno Estatal es el que debería asumir ese subsidio, como se hace en otros lados y no los transportistas, pues sobre todo para las líneas pequeñas es muy difícil.



Mencionó que de la Línea Cerritos dependen de manera directa 50 familias y otra cantidad igual de manera indirecta.