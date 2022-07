Autobuses obsoletos dan servicio en Xalapa; Gobierno no aplica Ley: CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, cuestionó la omisión en la que han incurrido las autoridades gubernamentales al permitir que unidades del transporte público, con más de 15 años de antigüedad, sigan prestando el servicio."Se ha visto omisión en aplicar la Ley. Creo que todos los empresarios, seamos del giro que seamos, tenemos una corresponsabilidad social y en ese sentido, creo que todos tenemos que acatar la Ley", manifestó.Y es que de acuerdo con el jefe del departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento Capitalino, Alfonso López Pineda, más del 50 por ciento de las unidades de transporte público en Xalapa incumplen con la Ley al sobrepasar el rango permitido de 15 años para circular y ofrecer el servicio de pasajeros."El sistema de transporte público ya es obsoleto y no tenemos nuevas maneras de movernos dentro de la ciudad. Hay que tomar decisiones por parte de las autoridades para generar mayor certidumbre a la ciudadanía en cuanto a movilidad", expresó Luna Gómez al cuestionarlo sobre esta estadística.Además, aclaró que esto no tiene nada que ver con las múltiples obras de pavimentación de calles y avenidas que lleva a cabo la Alcaldía, sino con la falta de previsión y de desarrollo urbano dentro de la planeación municipal, que genere un entorno seguro para los capitalinos."La CANACO siempre se ha pronunciado porque todas las acciones que se realicen por parte del empresariado estén en el marco de la Ley. Creo que también tenemos que tomar conciencia como ciudadanos para poder retribuir a la sociedad y las instancias gubernamentales deben hacer valer la Ley porque esto efectivamente genera impunidad", puntualizó.El líder de la CANACO en Xalapa reconoció que aunque la realización de obras viales de manera simultánea en la ciudad sí afecta al sector comercial, acotó que existe un consenso entre los empresarios de que esto era necesario."Porque nunca se han realizado obras de gran calado en diferentes momentos de administraciones pasada. Hemos dejado muy abandonada la infraestructura pública", refirió.Comentó que las afectaciones a la economía capitalina se pueden medir en las "horas hombre", es decir, en el tiempo de traslado que le toma a una persona llegar a su trabajo o retornar a su casa tras la jornada laboral."En su momento, el Alcalde nos comentó que iba a haber afectaciones pero creemos que esto era totalmente necesario porque la Capital necesita desarrollarse. Tenemos muchos años que no se le ha metido para mejorar la infraestructura", reafirmó el líder empresarial.Pidió a las autoridades municipales ofrecer a los propietarios de los negocios facilidades para que puedan ingresar a sus locales y ofrecer alternativas a sus clientes para acudir a éstos.