Automovilista choca contra motocicleta y huye del lugar, en Veracruz puerto

En céntricas calles de la ciudad de Veracruz hubo un percance vial entre una motocicleta y un carro cuyo conductor escapó a toda prisa con rumbo desconocido, movilizándose persona de Cruz Roja, Policía y Agente de Tránsito.



Esto se generó la tarde-noche del miércoles en el cruce de la avenida Hernán Cortés y la avenida Guadalupe Victoria de la colonia Centro.



Edgar García, de 26 años de edad, iba con aparente normalidad, en una motocicleta marca Italika tipo TX200 y en la citada intercepción acabó impactado por un carro no identificado, con placas Y7DR8.



El conductor del automóvil no se detuvo y huyó a toda prisa del lugar para no ser detenido, olvidando una de las placas incrustadas en la rueda de la motocicleta siniestrada.



Por el golpe el motociclista Edgar García acabó en el suelo con varios golpes por lo que fue auxiliado por una empleada de una tienda Modelorama que ayudó dándole agua y echándole alcohol para reanimarlo.



Fueron elementos de la Cruz Roja los que llegaron para atender al motociclista y brindarle los primeros auxilios.



Aquí los peritos de Tránsito y Vialidad de Veracruz solo tomaron conocimiento pues el responsable huyó para no ser detenido.