Automovilista xalapeño expone mal estado de las avenidas de la ciudad

Buenas noches:



Quiero hacer una denuncia ciudadana respecto a las calles de Xalapa.



A pesar de los impuestos que pagamos por el derecho a usar un vehículo ($844), hacer canje de placas ($900), dar de alta o baja un vehículo ($410), hacer un cambio de propietario ($423), a pesar del elevado costo por hacer un canje de licencia ($884), a pesar del aún más elevado costo de tramitar una licencia nueva($1500), a pesar de todo el dinero que ingresa al H. Ayuntamiento de Xalapa, las calles de nuestra ciudad se encuentran hechas un desastre.



En días anteriores tuve que hacer muchos de estos trámites. Como era mi deber, pagué a hacienda del Estado alrededor de $3500 y el mismo día que hice dichos trámites, me ponché una llanta y se me voló el rin de mi vehículo por caer en un bache de más de 10 cm de profundidad. No iba a exceso de velocidad, no iba distraído sino que tuve que evitar 4 baches que se encontraban continuos en el Circuito Arco Sur, frente a un conocido centro comercial.



Al suceder esto, me pregunto: ¿Qué sucede con todo el dinero que entra al Ayuntamiento a través de todos los impuestos relacionados con el derecho a tener un vehículo?



Arco Sur no es la única calle que se encuentra en pésimas condiciones. También lo está Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines y muchas otras calles de importante afluencia vehicular. Posterior a mi incidente, otros automovilistas sufrieron la misma suerte que yo.