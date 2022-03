Automovilistas llevan 30 horas varados por conflicto Oteapan-Chinameca

Cientos de automovilistas permanecen varados luego de más de 30 horas de que fueran bloqueadas carreteras en la zona de Oteapan, en el sur de Veracruz, esto por una disputa territorial de 8 colonias que fueron cedidas al municipio de Chinameca.El cierre ha paralizado la conexión al sur del país por la carretera Costera del Golfo.En la autopista Cosoleacaque-Acayucan, se observa una fila de más de 15 kilómetros de vehículos con dirección a Coatzacoalcos, igual los que se encuentran antes del puente de Zaragoza.Pobladores cerraron el paso por la carretera 185 libre Jáltipan-Cosoleacaque, a la altura de la desviación a Oteapan, en donde automovilistas han buscado rutas alternas entre caminos rurales para poder llegar a sus destinos, no así aquellos en la autopista, pues llevan las más de 30 horas varados esperando se reanude el paso.Debido a que presuntamente la Guardia Nacional llegaría a quitar a los manifestantes, comenzaron a quemar llantas, mientras sobrevolaba por la zona de ambos bloqueos un helicóptero de la Fuerza Civil, que alertó a los pobladores.Los quejosos acusan la negativa de diálogo por parte del Gobierno del Estado pues en la mañana un representante llegó pero les dijo que no tenía la capacidad para negociar y llegar a un acuerdo.Cabe destacar que el mismo gobernador Cuitláhuac García aclaró públicamente que ninguna autoridad del Estado puede intervenir en este caso pues está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Son hombres y mujeres, niños y ancianos los que insisten que son parte de Oteapan desde hace décadas y no van a permitir que las tierras se vayan a Chinameca “por el capricho de la diputada Magaly Armenta”.Asimismo, dicen estar arrepentidos de haber votado por MORENA y por Cuitláhuac García porque no los ha apoyado.