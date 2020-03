Automovilistas siguen sin respetar a ciclistas, lamenta asociación Bici Ori Paz y Bien

Debido a que los automovilistas no respetan el reglamento de Tránsito, a diario ocurren accidentes de ciclistas, indicó Delfino Ramírez Encarnación, presidente de la asociación civil Bici Ori Paz y Bien.



Indicó que, no obstante, no se lleva un registro de los mismos porque no todos los datos le llegan a esa asociación, solamente de los que se enteran e incluso a los mismos integrantes les han ocurrido.



Mencionó que lamentablemente la mayor parte de éstos se deben a que los automovilistas no respetan la distancia de metro y medio con el ciclista y además a veces se distraen, por lo que terminan impactándolos.



Lo peor, mencionó, es que muchas veces ni siquiera se detienen, sino que huyen, o bien se esperan un poco y apenas ven que el ciclista se levanta y se van, cuando su responsabilidad sería llevarlos a atención médica y pagarle los daños al vehículo.



Mencionó que muchas veces, cuando sufren un accidente, las personas no saben ni a dónde acudir, por lo que en la asociación se habilitó un departamento de asesoría jurídica con abogados para orientarlos en estos casos.



Consideró que entre los automovilistas debería haber mayor conciencia y respeto del reglamento y los ciclistas, pues mucha gente usa hoy este vehículo como medio de transporte, por lo que su uso ha crecido mucho.