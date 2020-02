Autoridades acuerdan nuevo dragado a represa El Infiernillo, en Nogales

A dos años de carecer de apoyos de la federación, los Ayuntamientos de Ciudad Mendoza, Nogales y Huiloapan, aplicarán recursos millonarios con el apoyo de PEMEX para dragar por tercer año consecutivo la represa retenedora de sólidos en la barranca El Infiernillo y prevenir barrancadas.



Con la presencia de la titular de la Secretaría de Protección Civil en el Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, el Alcalde de Nogales Guillermo Mejía Peralta, recibió a ediles de los Ayuntamientos vecinos para coordinar una meta de extracción de 60 mil metros cúbicos de materiales.



La titular de la dependencia reconoció el liderazgo que existe en esta región, donde pobladores no perciben la importancia de una obra de prevención, comparada con la construcción de una escuela o una calle, lo cual no significa que tenga su mérito, pues le están apostando a la prevención de riesgos.



Tras una reunión de trabajo en la que se proyectó un vídeo sobre las afectaciones ocurridas en 2003, con saldo de siete muertos, miles de damnificados, 13 quemados y afectaciones a viviendas y terrenos de cultivo, finalmente se firmó una minuta de acuerdos respaldada por la Secretaría de Protección Civil, tres Ayuntamientos y la Paraestatal.



"El Presidente de la República tiene conocimiento del caso y como parte de los acuerdos y responsabilidades, es ver la cuestión del dragado, el mantenimiento y trabajo a largo plazo que convoque la atención y rehabilitación de la cortina dañada para evitar riesgos", dijo la titular de PC.



Dijo que no se trata de resolver el dragado de éste año, si no el proyecto integral que implica el trabajo futuro.



"Nos organizamos por regiones las coordinaciones estatales y quedará en minuta coordinados con Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Campeche, que son las vías que trabajamos este año para buscar esfuerzos que no se deben caer si descuidamos el mantenimiento.



“Agradecemos la atención de los Alcaldes, Cabildos y de Pemex para establecer compromisos. Y con miras de hacer trabajos de rehabilitación, por instrucción del Gobernador hacemos llamados de atención a quien corresponda para atender de inmediato".



De acuerdo a la Minuta de Trabajo, cada uno de los municipios pondrá 10 camiones de volteo, teniendo como fecha de inicio del dragado el 24 de febrero y hasta finales de mayo.



Se pretende sean 76 días hábiles y que para entonces Pemex ya tenga listas cuatro máquinas que ahora están en mantenimiento, incluido un tractor para mantener caminos en óptimas condiciones.



Según los acuerdos se trabajará de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 a 1, además que los Ayuntamientos de Nogales y Mendoza se comprometen a dragar los ríos Chiquito y La Carbonera y dar a conocer en breve la ubicación del punto de tiro de materiales.