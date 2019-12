Autoridades ambientales inspeccionarán Acuario de Veracruz ante polémica por fiesta

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) realizará una inspección de vigilancia en el Acuario de Veracruz con especialistas para supervisar si las dos fiestas realizadas al interior del recinto en noviembre pasado, por su 27 aniversario, afectaron a los animales que habitan en la pecera arrecifal.



Al respecto, el jefe de Inspección y Vigilancia de la PMA, Gaspar Monteagudo Hernández, mencionó que de acuerdo a las fotografías y videos difundidos por redes sociales, las fiestas fueron inadecuadas, por lo que inspeccionarán el sitio junto a biólogos especializados y personal experto.



En caso de demostrar que hubo afectaciones por vibraciones o exceso de iluminación, el Acuario de Veracrúz podría ser acreedor a una multa o reparación de daños.



"La orden de inspección va para todo, va en general. Vamos con biólogos, personal especializado, doctores, maestros especialistas. (...) No fue adecuada, en ningún momento, fue un alteración del orden del lugar, las vibraciones pudieron alterar a las especies, provocando estrés", dijo.



Monteagudo Hernández explicó que aunque el grosor de la pecera continental sea espeso, la intensidad de la música en vivo y de las luces altera el hábitat controlado y muy semejante al natural en el que viven estas especies en cautiverio.



Señaló que aunque este espacio esté controlado por un patronato público-privado, cualquier vida animal merece respeto y está protegida por la ley.



Agregó que aprovecharán esta inspección para revisar las condiciones de todos los animales en general, sobre todo de los delfines.



"Vamos a aprovechar también para checar la situación de los delfines porque hay una controversia entre la empresa dueña de los delfines y el acuario y tenemos que verificar que se encuentren en óptimas condiciones", agregó.



El representante de la PMA aclaró que independiente de la inspección, se realizará un exhorto al acuario para que estos eventos no se repitan.



Cabe destacar en noviembre pasado y la semana pasada, se realizó la fiesta del 27 aniversario del Acuario de Veracruz y una posada navideña al interior del recinto, en la sala de la pecera continental.



Durante la celebración del aniversario hubo mariachi en vivo y luces de alta intensidad en este espacio.



Por otra parte, pese a la polémica que se desató en redes sociales, los directivos del recinto no han aclarado la situación.



Y es que la oficina a cargo del director Manuel Rodríguez Gómez se ha negado a responder ante la insistencia de los reporteros.



Desde el departamento de comunicación del Acuario se informó que el personal que puede hablar sobre el tema no se encontrará sino hasta la próxima semana.



Asimismo, señalan que en el transcurso de los próximos días se agendaría una entrevista.