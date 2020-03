Autoridades buscan bajar precios de libros y fomentar lectura en Veracruz

Con el Plan Integral de Fomento a la Lectura Veracruz-Centro, autoridades municipales, estatales y federales, buscan llevar esta actividad a los lugares más alejados de la entidad y bajar el precio de los libros para que todos los niños, jóvenes y adultos tengan acceso a estos.



Con palabras del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, se inauguró también el primer Tendido de Libros que se realizará del 6 al 8 de marzo.



"Lo que vamos a hacer es un nuevo inicio, un nuevo programa para fomentar la lectura, y la mejor manera es acercar todos los libros a la comunidad de una forma accesible, barata y que no implique ningún esfuerzo monetario".



El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez también reconoció la labor del Director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, moviendo al país con la lectura y acercando libros a aquellos que no pueden acceder a ellos por su costo.



"El plan que ahora promueve el Fondo de Cultura, es inédito. No es solamente un programa para la ciudad, también hace una conjunción de varias instancias, asociaciones y movimientos. Estamos todos los que queremos transformar al estado y al país. Vamos a convertir a Xalapa, en la verdadera Atenas de Veracruz".



Por su parte, Paco Ignacio Taibo II dio a conocer que se trabajará con el programa más profundo en el País, con más de 100 actividades en la zona centro del estado.



"Decidimos Veracruz centro y nunca el aparato del Estado había creado tal cantidad de alianzas. El plan consiste en el fomento de la lectura con los diferentes niveles de la población, vamos a visitar todas las normales del estado, adolescentes que no leen, este país se lo llevó la fregada".



Agregó que los jóvenes consideren la lectura como subversiva, apasionante y divertida, no como se ha etiquetado en la actualidad.