Autoridades critican que xalapeños se metan a parques cerrados por pandemia

El subdirector de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa, Yanga Melgarejo Ortíz, afirmó que continúan realizando inspecciones en la diferentes canchas y espacios deportivos para que permanezcan cerrados pero en los espacios abiertos hay ciudadanos que continúan ingresando.



"He andado en toda la ciudad y están suspendidas. Sin embargo, hay espacios que están abiertos, donde los niños y los jóvenes se meten a ratos a jugar. Hemos tenido que pedirles de favor que por salud y cuidado de ellos mismos lo dejen de hacer".



Explicó que no son acciones de los torneos deportivos que comúnmente eran realizados, sino que son los vecinos cercanos a estas áreas lo que siguen entrando a jugar.



Aunque dijo, las áreas deportivas que se encuentran en diferentes parques de la ciudad son competencia de Medio Ambiente, también se está colaborando con ellos para exhortar a la población a no retirar las cintas de precaución y utilizar los aparatos.



"Se han ido a colocar cintas de parte de Protección Civil y las rompen y se meten innumerables ocasiones. Lo mismo pasa en Los Berros, incluso ahí pusieron una red de cintas para que no se metan y aun así hay gente que lo hace", finalizó.