Autoridades de Boca del Río no rescatan a perros pese a video que exhibe maltrato

Habitantes del fraccionamiento Costa de Oro denunciaron un caso de maltrato animal por parte de una mujer, quien con frecuencia golpea a latigazos a sus dos perros.



Estos crueles actos fueron documentados por un vecino de la calle Sierra, quien harto del maltrato en contra de los canes, grabó el momento en el que la mujer los golpea.



Tras la filmación, se procedió a interponer una denuncia ante la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Boca del Río, quienes acudieron al domicilio señalado; sin embargo, no se llevaron a los perros bajo la justificación de que "no se encontraron lesiones visibles en los animales".



Esto ha despertado el enojo de activistas animalistas de la conurbación, quienes exigieron a las autoridades retirarle los perros de raza gran danés a la mujer, sobre todo porque existe evidencia en vídeo del maltrato que padecen los canes.



Sin embargo, el director de esta dependencia municipal, Sergio Muñoz Colina, insistió en que no hay justificación ni lesiones en los animales como para retirarlos de esta propiedad, aunque aseguró darán seguimiento a este caso.