Autoridades de Coatepec no tienen reportes contra bares de Zoncuantla

La Dirección de Comercio Municipal en Coatepec no ha recibido ninguna queja por parte de la ciudadanía sobre irregularidades en el horario de restaurantes y bares de la zona de Zoncuantla, informó el titular del área, Gabriel Morales.



“Sabemos por medios que han salido notas informativas pero nadie ha puesto una queja, Zoncuantla tiene muchos establecimientos comerciales en la zona y desconocemos que sea alguno en específico. Ni vía telefónica, ni por ningún medio han puesto quejas ni ciudadanos ni nadie ha venido”, detalló.



Y es que aseguró que se hacen revisiones constantes por parte de Seguridad Pública y por el área a su cargo y hasta el momento ningún negocio ha incumplido los horarios.



“Esa área ha sido visitada constantemente por parte de Seguridad Pública y por nosotros para hacer revisiones en relación con su horario, hemos tenido buena respuesta pues respetan el horario y no son actividades que provoquen problemas, en esa zona no hemos tenido muchos conflictos”, explicó.



Expuso que el horario de cierre para este tipo de negocios es hasta las 24:00 horas y el cierre de barra se hace desde las 23:00 horas.



Cabe señalar que hace algunos días, pobladores de Zoncuantla denunciaron que algunos restaurantes que se promocionan como vegetarianos, en realidad operan como bares cerrando hasta la madrugada.