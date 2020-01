Autoridades de Coatzacoalcos "pierden" patrulla rosa para atender mujeres

En agosto del 2019 el Gobierno de Coatzacoalcos adquirió una patrulla rosa para la atención de emergencias donde mujeres requirieran de algún apoyo; sin embargo, actualmente no se sabe dónde está.



En aquel momento se dio a conocer que con una inversión de 4.8 millones de pesos se compró esa y otras 3 patrullas, estas últimas de color azul, junto con equipamiento policial.



A inicios de la semana pasada la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Esmeralda Mora, reveló que la patrulla ya no opera en la ciudad y por ende no se cuenta con la atención oportuna y específica para las mujeres.



Al respecto, el nuevo jefe de la policía en este puerto, Víctor Ulises Osorio Soler, dijo desconocer el paradero de esta unidad.



"De cualquier manera a todos nuestros elementos se les está dando la capacitación para que sea en patrulla rosa o patrulla azul puedan atender cualquier tipo de llamado en ese sentido. En este momento no -no cuentan con la patrulla-. Desconozco la información -de dónde está la patrulla-", señaló.



El funcionario dio a conocer que más del 30 por ciento de los 369 elementos de la policía municipal son mujeres y detalló que cada patrullaje se realiza con damas, sin importar el color de las unidades en las que viajen.