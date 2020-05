Autoridades de Jalcomulco niegan que encerraran a personal de tienda en clausura

El director de Comercio de Jalcomulco, Rubén Gómez Rivera, rechazó que hayan dejado encerrados a clientes y personal de una tienda de conveniencia al ser clausurada durante la noche de este domingo, debido a que no cuentan con licencia.



“Se clausuró a las 9:30 de la noche, se les pidió que salieran y dijeron que no, no se les puede obligar, se clausuró la entrada principal y se les dejó acceso en su puerta de emergencia para que puedan salir y sacar sus productos perecederos”, dijo.



Señaló que dicha tienda no cuenta con sus permisos, además de que advirtió que ningún negocio en Jalcomulco abre las 24 horas del día y vende alcohol.



“No tienen licencia, el Fasti abrió sin permisos, le hemos estado requiriendo para que haga sus trámites y no han acudido al Ayuntamiento, violentaron los sellos, volvieron a abrir, les voy a volver a hacer la notificación. Ningún negocio trabaja las 24 horas ni vende alcohol 24 horas y el negocio lo hace arbitrariamente, ya se les ha notificado desde el año pasado varias veces”, abundó.



Agregó que el negocio retiró los sellos de clausura este lunes y volvió a abrir, por lo que nuevamente acudió personal para hacer otra vez el procedimiento.



“Se violaron los sellos y procede una denuncia contra quien resulte responsable, se le va a dar seguimiento, es aplicar lo que el Bando de Policía y Buen Gobierno establece. No tienen licencia. La autoridad ministerial se encargará de investigar quien violó los sellos”, concluyó.



Tiendas vendieron alcohol el fin de semana



Por su parte, empleados del negocio indicaron que la tienda cuenta con sus papeles en regla, además de que no recibieron notificación por parte del Ayuntamiento donde se disponía que no se vendería alcohol durante este fin de semana.



“Llegaron anoche, dijeron que nos clausurarían porque estábamos vendiendo bebidas alcohólicas, pues había ley seca pero en su tienda, el Presidente Municipal estaba vendiendo alcohol, es absurdo que nos digan eso”, señaló una empleada.



Del mismo modo, comentaron que tuvieron que salir por la puerta de emergencia pues las puertas principales fueron clausuradas cuando en el interior se encontraban 4 clientes y 3 empleados.



“Nos dejaron encerrados, éramos 7 personas adentro, cuatro personas que estaban comprando, salimos por la puerta de emergencia (…) Dijeron que se nos había mandado un documento para notificarnos, no existe, no avisaron ni a Fasti ni a nadie, en todas las tiendas trabajaron y sí vendieron alcohol”, dijeron.