Autoridades de la 4T en Veracruz despidieron a mujer por ser indígena

Una servidora pública, jefa del Departamento de Educación Indígena, del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA) sufrió discriminación y despido injustificado en razón por su origen étnico en febrero de 2019.Dichos actos de discriminación provinieron del Director General y la Subdirectora de Servicios Educativos de la dependencia; y por tal razón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 57/2021 al IVEA.En la relatoría de hechos la quejosa, asignada a las oficinas centrales del IVEA en Xalapa, refirió que desde su incorporación en enero de 2019 comenzó a sufrir exclusión de sus obligaciones y tareas dentro del IVEA.Ejemplo de lo anterior, el 14 de febrero, la Subdirectora de Servicios Educativos reprochó a la afectada que tal vez “tenía problemas culturales” y que “lamentablemente” esperaba que renunciara “porque no se estaba integrando al equipo”.Al no renunciar la quejosa, la responsable de Servicios Educativos le expresó de nueva cuenta que “ella no comprendía por una cuestión cultural” y que optaría por despedirla.La afectada acudió al Director General del IVEA para quejarse por los actos en su contra, a lo cual, el funcionario le respondió: “¿sabes qué veo ahí? Es un asunto de choque cultural. (…) acá chocas con hábitos’.Además el Director hizo una comparativa entre la forma de trabajo de los ‘indígenas’ y ‘la ciudad’, puntualizando que son ‘dos mundos distintos’.“O a lo mejor, eso está chocando con los equipos, pues es distinto (…) el liderazgo de equipo profesional al liderazgo de una comunidad indígena” le dijo el funcionario.En el punto 45 de la Recomendación, la CEDH confirma la discriminación contra la funcionaria en razón de su origen étnico; y que las expresiones del Director del IVEA fomentan la idea de que la forma de organización de laspersonas, pueblos y comunidades indígenas son incompatibles con el desarrollo de las atribuciones y facultades de las instituciones públicas.“Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos puede concluir que personal del IVEA cometió actos de discriminación en detrimento de la víctima en razón de su origen étnico” sostiene la CEDH.La defensoría instruyó al IVEA a iniciar una investigación interna para determinar la responsabilidades de los servidores involucrados en el caso; además del ofrecimiento de una disculpa pública a la quejosa.