Autoridades de Morelos niegan que Rodríguez Pucheta esté detenido

Luego de que medios de comunicación de Morelos dieran a conocer la supuesta detención del exdirector de la Policía Ministerial de Veracruz, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, Titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos desmintió la información; dijo que su colaborador está de vacaciones y que para él es inocente hasta que se demuestre lo contrario.Ortiz Guarneros, quien fue abordado por medios de comunicación en Morelos, señaló que Rodríguez Pucheta se encuentra gozando de su periodo vacacional, sin que exista información oficial sobre alguna orden de aprehensión en su contra.“Se fue dos semanas, lo que va corriendo de esta y la que sigue; en teoría se tendría que presentar a trabajar”, expresó.También, dejó en claro que hasta el momento no hay ninguna comunicación oficial al respecto con el Gobierno de Veracruz.“Ninguna comunicación oficial del gobierno del estado de Veracruz, o algo oficial que me haya comunicado la Fiscalía General del Estado de Morelos”, acotó José Antonio Ortiz.Y es que, actualmente, Rodríguez Pucheta se desempeña como Coordinador Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos y es colaborador de José Antonio Ortiz Guarneros, quien fuera Jefe de la XIV Zona Naval con base en Veracruz.Al respecto de los cuestionamientos sobre el rumor de la detención, señaló que, para él, su colaborador es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo, que, en caso de existir algún requerimiento en su contra, le recomendará que se presente ante las autoridades correspondientes para enfrentar cualquier acusación que pudiera existir.Dejó en claro que no se le puede señalar sin tener razones o pruebas de que cometió una desaparición o tortura, “no sé de qué lo estén acusando, no tengo nada oficial”, dijo al agregar que Rodríguez Pucheta siempre se ha desempeñado bien dentro de la Comisión Estatal de Seguridad. “Ha trabajado bien, para mi es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, finalizó.Jorge Arturo Rodríguez Pucheta trabajó entre 1994 y 2019 en la Fiscalía General de Veracruz, en donde ocupó diversos cargos como Coordinador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y Director General de la Policía Ministerial, éste último, durante el periodo del exFiscal Jorge “N”, quien fuera detenido el pasado lunes 25 de agosto en Puerto Escondido, Oaxaca.