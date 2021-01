Autoridades de Orizaba exhortan a ciudadanos a evitar aglomeración como la de youtuber

El alcalde Igor Rojí López invitó a la población a ser consciente para no generar aglomeraciones como la que se tuvo el pasado martes por la tarde-noche afuera del estudio del youtuber Ántrax.



Ese hecho se generó cuando al saber a través de una transmisión en vivo que el orizabeño estaba con otros dos youtubers, Fede y Skabeche, adolescentes llegaron al lugar en espera de conseguir una foto o un autógrafo.



Recordó que en la ciudad están prohibidos todos los eventos sociales e incluso hay una supervisión permanente para los restaurantes, bares o cantinas.



Mencionó que la gente debe ser consciente que es un problema de todos pues se puede generar un contagio.



Comentó que no se puede llegar a dispersar un evento, pero lo que quieren es que el ciudadano entienda que no se pueden reunir más de 10 personas en sus casas cuando hay algún evento, un cumpleaños, porque están prohibidos los eventos sociales.



El Alcalde descartó que en el caso de las iglesias se pueda dar un evento como el que se llevó a cabo en la catedral de la ciudad de Córdoba el pasado sábado, en donde se celebró una boda multitudinaria, pues el obispo de Orizaba es una persona muy consciente y sabe lo que puede suceder.



“No creo que él permita que la catedral de la ciudad sea utilizada para hacer un evento social tan grande como lo que sucedió en Córdoba, yo considero que bueno, él lo tiene claramente entendido”, apuntó.



Sobre la falta de uso de cubrebocas de empleados de establecimientos comerciales de la ciudad, indicó que eso sí es algo que se puede sancionar por parte de Cofepris y hasta clausuras puede haber.