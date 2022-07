Autoridades de Orizaba permiten demasiados eventos, critica empresario

El empresario de producciones POMPO, José Luis Flores, reprochó que las autoridades municipales de Orizaba provoquen que el Pueblo Mágico deje de ser una buena plaza para diversos eventos, pues otorgan al por mayor permisos para conciertos, obras de teatro, espectáculos de comedia, lucha libre, en lapsos cortos y esto está quebrando a quienes los traen a la ciudad."Se lanzaron un sinnúmero de permisos por parte de la autoridad municipal en temporadas muy cortas y desgraciadamente con lo ocurrido el pasado sábado con la lucha libre —donde no se dio el espectáculo y la gente se llevó las sillas como forma de protesta— nos viene a dar en la torre a todos los que tenemos eventos en el futuro"Dijo que como empresa están conscientes de que hay eventos en los que se puede ganar y algunos que no salen como se esperaba, pero no es justo se complique más el ambiente con la serie de autorizaciones para la realización de eventos, que otorga el ayuntamiento, permisos por los cuales cobra.Ejemplifico que tan solo en 14 días hay un promedio de 7 eventos ya programados, entre ellos de lucha libre, un homenaje a Juan Gabriel, la presentación de Cristian Nodal, un espectáculo de comedia, un sacerdote que dará una conferencia, el concierto de Yuridia."Considero que es mucho para Orizaba tener siete eventos en dos semanas, incluso hay ciudades que son grandes y no tienen tantos eventos como este Pueblo Mágico.He estado hablando con muchas autoridades y la verdad me he topado con pared, porque cuando alguien viene hacer una inversión que genera una derrama económica,es importante que como inversionista gane".Expresó que se siente desprotegido por la autoridad, porque no es lo mismo que den un permiso en una semana, a que otorguen siete en 15 días. "Esto lo único que va a generar es mucha incertidumbre".Agregó que la primera instancia que debe de dar certidumbre al empresario es la autoridad municipal, más porque este es el que alquila el recinto donde se va a efectuar el evento y otorga los permisos, previo pago.