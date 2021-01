Autoridades de Poza Rica reconocen aumento de contagios, pero no modifican semáforo

Ante el reporte que dio el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y el secretario de salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, sobre la alerta de semáforo rojo para Poza Rica por índice de contagios y fallecimientos por el COVID-19, las autoridades municipales están de acuerdo en la indicación de reducir la movilidad de los habitantes, pero aún no modifican las condiciones epidemiológicas y se mantienen en color naranja.



En este sentido, el director municipal de Turismo, Edgar de León, dijo que es una medida que no sólo se aplica para esta ciudad ya que también corresponde a los municipios vecinos de la zona norte de Veracruz ante la lucha sanitaria por coronavirus.



Considera que es adecuado el pronunciamiento del mandatario estatal es parte de un plan de contingencia y es correcta la medida que solicitó este martes de evitar que se viaje a otros municipios.



Pero, advirtió que en tanto Poza Rica se prepara para ser un punto certificado, mientras que los hoteles y prestadores del servicio turístico siguen trabajando por la certificación, porque están interesados en garantizar a sus usuarios los protocolos sanitarios contra el coronavirus.



Sobre los prestadores del servicio turístico que pretenden ser considerados punto limpio, son tres negocios que ya cumplieron al cien por ciento con los requisitos que expide el gobierno estatal y la SESVER, mientras que un 10 por ciento del padrón de 18 negocios del ramo hotelero está avanzando en las certificaciones.



Sin embargo, pese a las recomendaciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre Poza Rica ante los índices de propagación del COVID-19, el gobierno municipal no ha realizado la actualización sobre la alerta epidemiológica, se mantiene en segundo día consecutivo con el retiro de filtros sanitarios en el centro de la ciudad y se autorizó la circulación vehicular a particulares, mientras que prolifera el comercio informal en las calles, especialmente en la víspera de Día de Reyes Magos.



Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo sobre la contingencia sanitaria para Poza Rica, mientras que este lunes y martes se ha visto aglomeración de ciudadanos en el área administrativa del Ayuntamiento para el pago del impuesto predial.