Autoridades de Puebla advierten por falsas ofertas de vehículos por redes

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, confirmó que hay bandas delincuenciales que operan a través de redes sociales ofertando autos a bajo costo, como gancho para asaltar y robar vehículos, siendo el mayor número de víctimas de los estados de Veracruz, Tlaxcala y Ciudad de México.La SSP poblana, a través de la Policía Estatal Cibernética, emitió recomendaciones para evitar fraudes y robos en transacciones para la compra o venta de autos.Según el comunicado, los agentes detectaron que ciberdelincuentes publican en páginas de internet y redes sociales, supuestos vehículos que venden a bajo costo, y acuerdan con las víctimas ver la unidad, principalmente en zonas de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, donde asaltan a los compradores, despojándolos de su dinero.Se destaca que la mayoría de las víctimas son originarias de estados vecinos y son captadas a través de este modus operandi.Por lo anterior, las gentes recomiendan no acudir a citas en lugares desconocidos, y preferiblemente realizar transacciones de automóviles en la Unidad de Identificación Vehicular de la Fiscalía General del Estado (Calle Emiliano Zapata, km 2.5, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue), así como solicitar la constancia correspondiente para garantizar que la unidad no tenga reporte de robo.Asimismo, la Policía Estatal Cibernética de esa entidad, sugiere a la sociedad no hacer depósitos a personas desconocidas por concepto de enganche o apartados, ya que pueden ser víctimas de un fraude.Cabe mencionar que apenas el día de ayer, una familia veracruzana fue víctima de una de estas células de la banda en San Martín Texmelucan, donde un menor de edad perdió la vida al ser alcanzado por una de las balas disparadas por los delincuentes.