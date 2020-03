Autoridades de Salud piden intensificar aislamiento preventivo en Veracruz-Boca del Río

Se refuerzan las medidas de prevención ante la Fase ll por pandemia de Coronavirus (COVID-19), en el Estado de Veracruz; las autoridades de Salud dieron indicaciones para reducir al mínimo el movimiento en la zona Veracruz-Boca Del Río y evitar los viajes entre ciudades, así como cancelar fiestas de XV años, bodas, bautizos o cualquiera que congregue a familiares y amigos, esto, por ser la región con mayor números de casos tanto positivos como sospechosos.



La Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, informó que se deben acatar las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Y es que los números de COVID-19 en la entidad continúan en aumento y de manera considerable, pues tan sola de miércoles a jueves de esta semana, se duplicaron los casos positivos y los sospechosos se incrementan de manera considerable.



Por tanto, se deben seguir las recomendaciones que otorgan las autoridades de Salud, tales como:



Mantenerse a 1.5 metros de otras personas en todos los espacios, pues con ello se evita el contagio en forma individual.



Proteger y cuidar a las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo.



Posponer eventos y reuniones de concentración de cien personas o más, además de la suspensión temporal de cualquier tipo de clases presenciales.



No realizar actividades sociales como fiestas de quince años, bodas, bautizos o cualquiera que implique reunir familias de dos o más núcleos, ya que se pudiera propagar la enfermedad.



Si es necesario saber de la familia, se deberán comunicar vía telefónica.



Se pide que no se realicen viajes entre ciudades que no sean indispensables.



También, se destacó que se instruye a garantizar la operación en sana distancia a quienes realicen actividades para brindar servicios básicos como agua, luz, cómoda, alimentos, salud, entre otros.



Asimismo, la funcionaria estatal recordó a la población las medidas preventivas para evitar el contagiado, como lo son; el lavado continuo de manos con agua y jabón, al estornudar tapar la nariz y boca con el ante brazo y no saludar de mano, beso o abrazo.



“Quien esté con síntomas o no tenga riesgo de complicarse, que es la gran mayoría, que se quede cada y si se tienen síntomas de COVID-19 y se es un adulto mayor, mujer embarazada o una persona con enfermedades crónicas en particular diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad pulmonar o cardiaca así como enfermedad renal o cualquier causa de supresión en el sistema inmune, debe solicitar valoración médica para evitar complicarse”, sostuvo,



En este sentido, reiteró que debido a la reciente confirmación de casos en la región conurbada en el municipio de Veracruz-Boca Del Río, se debe reducir al mínimo el movimiento en esta zona,



“Lo voy a repartir, no hacer viajes entre ciudades y reducir el movimiento dentro de las mismas”, finalizó Guadalupe Díaz del Castillo Flores.