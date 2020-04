Autoridades de Teocelo reiteran llamado a quedarse en casa ante posible contagio

Después de que la Secretaría de Salud de Veracruz diera a conocer el primer caso sospechoso de coronavirus en el municipio de Teocelo, autoridades locales insisten a la población a seguir las recomendaciones sanitarias.



Al respecto, el regidor único, Luis Valencia López, indicó que se trata de una persona de la localidad de Monte Blanco, a quien ya se le realizaron las pruebas y se está en espera de los resultados, además de encontrarse resguardada en su domicilio.



El funcionario municipal hizo un enérgico llamado a la población a no bajar la guardia y quedarse en sus hogares y aunque dijo que aún no está confirmado, se deben de reforzar las acciones.



Explicó que se están efectuando mayores rondines en lugares que pueden ser de afluencia, no obstante, aseguró que la ciudadanía ha respondido bien y ha acatado las indicaciones.



“Poco a poco se han venido tomando medidas más fuertes, por llamarlas así, se acordonaron áreas publicas, en el mercado se tomaron acciones, a muchos comercios se les han exhortado a tomar las medidas preventivas, en general la ciudadanía está respaldando”, dijo.