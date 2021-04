Autoridades de Veracruz ya tienen denuncias por aspirantes a candidaturas amenazados

Dos integrantes de Comités Municipales del partido Unidad Ciudadana (UC) han interpuesto denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitado medidas de protección al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al considerar violencia política en razón de género, por amenazas y actos violentos en su contra.En Villa Aldama y Úrsulo Galván, ambas mujeres acusaron violencia política, dado que el reconocimiento y aceptación de la gente las colocaba como posibles candidatas para un cargo de elección popular.En la carpeta UIPJ-1/DXI/ESP2/420/2021, la Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia en Contra de la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, solicitó a la Dirección General de Servicios Periciales con fecha 21 de marzo de 2021, designar perito en materia de trabajo social, para visita domiciliaria con características de investigación de campo con perspectivas de género, de una denunciante que acusaba violencia política.“Toda vez que con esta fecha se inició la carpeta de investigación al rubro señalada, con motivo de la denuncia presentada por el C persona de identidad resguardada, de quien envió los datos a usted en sobre cerrado, por el probable delito de violencia política, cometido en agravio de la víctima”, se lee en el documento oficial.Se trata de una mujer de identidad resguardada, quien acusaba que por integrarse a las actividades proselitistas del partido estatal en el municipio de Villa Aldama, fue objeto de intimidaciones y amenazas vía llamadas telefónicas y mensajes de texto desde el 17 de marzo.Ante ello, interpuso la denuncia formal en la Fiscalía el día 21 del mismo mes.De esta forma, solicitaba medidas de protección hacia su persona, en términos de lo que dispone en artículo 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE), ya que en las amenazas recibidas le intimidaban con la privación de su vida y la sus familiares.En otro caso, la integrante del Comité Municipal de Úrsulo Galván, también del partido Unidad Ciudadana, solicitó medidas de protección al OPLE, dado que, ante la probabilidad de participar en el proceso electoral, recibió amenazas vía mensajes telefónicos el 18 de febrero pasado.Al considerar violencia política en razón de género, la quejosa, también de identidad reservada, expuso en el documento entregado al OPLE que “no me siento segura y creo que pongo en riesgo a mi familia y a mis compañeras y compañeros de partido”.Resaltó también los hechos violentos registrados en ese mismo mes de febrero en el municipio de Úrsulo Galván, donde fue asesinado el precandidato de MORENA a la Alcaldía, Gilberto Ortiz Parra.Asimismo, recordó que el 15 de febrero en Cosoleacaque también privaron de la vida a dos mujeres dedicadas a la vida política: la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enriquez Merlín.“Es difícil cumplimentar un principio paritario en las postulaciones, cuando además de que somos pocas las mujeres que tenemos deseos de participar en la vida política pública, se nos limita tal ejercicio por circunstancias como las que manifiesto y de las que me duelo”, se lee en la narración de hechos.Apenas este miércoles, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que no existía ninguna denuncia formal de aspirantes a cargos de elección popular por violencia.No obstante, tan sólo del partido Unidad Ciudadana, dos mujeres han solicitado medidas de protección al OPLE y una de ellas denunció ante la FGE, por considerarse en riesgo, ante el ejercicio de su actividad político-electoral.