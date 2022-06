Autoridades de Xalapa no conocen sobre derechos humanos, discapacidad e inclusión: Red CADE

Red CADE lamentó la falta de interés por parte del Ayuntamiento de Xalapa por incorporar a diversas agrupaciones para trabajar en favor de la inclusión de personas con discapacidad, esto luego de sus integrantes han solicitado audiencia al Alcalde pero no han sido recibidos por él.Asimismo, expusieron que a las autoridades municipales les falta conocimiento sobre derechos humanos, discapacidad e inclusión, por lo que sugirieron a que tomen capacitación gratuita por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Insistieron en que la falta de garantía de derechos humanos de personas con discapacidad es evidente por parte del ayuntamiento de Xalapa, ya que el colectivo ha tenido que insistir en la propuesta para la creación del Instituto Municipal de Atención a Personas en Condición de Discapacidad.Mencionaron que Ricardo Ahued externó que Xalapa sería ejemplo de una ciudad equitativa; sin embargo, Martínez Vera señaló que para eso se instaló la comisión municipal de inclusión de personas con discapacidad, cuando en el municipio de Veracruz ya cuenta con una Dirección de inclusión.Señalaron que pese a que Alcalde externó que las puertas de su oficina siempre estarían abiertas, éste no les ha dado cita.“En su oficina dijeron que llamarían para dar cita en la semana, semana que hoy concluye. Tras solicitud de audiencia con el Alcalde, ésta la turnó a oficina de la SecretarÍa a cargo de Arturo Juárez Pérez”.Ahued aseguró al colectivo que avanzaría en el tema y serían integrados, sin embargo no los ha atendido. “Lo que dijo públicamente es contrario a la situación. Actualmente no tenemos fecha”, señalaron.Esperan dialogar con las autoridades y colaborar para erradicar la brecha social que deja en desventaja a las personas con discapacidad.Por otra parte, el Colectivo se deslindó de la supuesta empleada que reclamó a Ricardo Ahued en reunión de ayuntamiento, pues dijo que no pertenece al colectivo.