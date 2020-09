Autoridades de Zongolica, en alerta ante constantes lluvias

Ante las precipitaciones pluviales que se han registrado en las últimas horas en la región de Zongolica, el Municipio se mantiene en estado de alerta y el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos activó el “Plan Centella” para dar seguimiento a la situación.



Dijo que hasta la madrugada de este viernes se registraron encharcamientos en 4 viviendas de la colonia Indeco, toda vez que con la pavimentación de la calle y la construcción del vaso regulador de aguas pluviales quedaron más abajo del nivel.



Además, la Dirección de Protección Civil reportó 7 derrumbes que obstruyen caminos de terracería y por consecuencia el acceso a algunas comunidades como La Palma, El Tenango, Xonamanca y Apanga.



El alcalde manifestó que por casi 4 horas llovió de forma consecutiva y la construcción del vaso regular logró contener 120 millones de litros de agua, lo que evitó que las colonias de la cabecera municipal se inundaran como en años anteriores.



Sin embargo, lamentó que el agua haya arrastrado enormes cantidades de basura, por lo que pidió a la población a no tirar desechos en el vaso regulador, pues podría haber problemas mayores durante esta temporada de lluvias.



“Es necesario que la gente entienda sobre la importancia de no tirar basura porque los desechos no dejan trabajar al vaso regulador”.



Añadió que en las próximas horas personal de Limpia Pública trabajará para retirar los desechos den vaso regulador y calculó que se podrán llenar de 4 a 5 camiones de basura.



Manifestó que el “Plan Centella” continuará activado hasta que se dé atención a las afectaciones que se han registrado en el municipio, principalmente derrumbes por reblandecimiento de tierra, que afectan los accesos a algunas comunidades.