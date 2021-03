Autoridades deben reflexionar sobre cómo lograr “nuevas masculinidades”: Rectora UV

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, expresó que la vida de una mujer vale mucho más que el patrimonio que pudiera ser dañado por feministas, quienes, dijo, en un grito desesperado exigen un alto a la violencia contra las mujeres. Asimismo consideró como lamentable la valla colocada en el zócalo de México.



“Pienso que las feministas que están gritando y rayando paredes, están denunciando una situación de violencia que debe parar. Yo como arqueóloga soy cuidadosa del patrimonio arqueológico, histórico y cultural y siempre lamento cuando hay patrimonio que se destruye, pero en este caso con toda franqueza: la vida de una mujer vale mucho más que el patrimonio artístico, arqueológico, cultural y los feminicidios no han parado, de manera que yo me sumo a este grito desesperado de ellas porque acabe la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos”.



En este sentido se le cuestionó sobre la desestimación que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la petición de las mujeres para no respaldar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, señalado por abuso sexual, a lo que indicó la rectora que las autoridades, todas, deberían de tomar un tiempo para reflexionar sobre las nuevas masculinidades.



“En la UV hacemos cursos y no sé cómo podríamos hacer llegar estas visiones de las nuevas masculinidades, que aceptan la convivencia con diferentes géneros y de forma cordial”.



De igual forma consideró que los espacios universitarios deben ser de cordialidad y seguros para las mujeres, por ello en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, en la UV se tendrá una entrega de doctorado honoris causa a la doctora Judith Butler, que es una filosofa y feminista.



“Vamos a celebrar este pensamiento feminista que busca la equidad; tendremos varios conversatorios y por la noche se va presentar un documental que se hizo entre la UV y la UNAM que se llama “Ester sin H”, que trata de la dolorosa tragedia que vivió Esther Hernández Palacios, cuando su hija fue asesinada”.



Apuntó que en la UV se va avanzando en el tema de la no violencia contra ellas, incluso dijo -sin revelar el número- que ha habido sanciones y rescisiones de contrato de personal que comete violencia pero también alumnos expulsados por violentar a sus compañeras.



