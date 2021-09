Autoridades deben verificar cumplimiento de medidas sanitarias: Sacerdote

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, consideró que no se puede echar sobre los ciudadanos toda la responsabilidad del cuidado para la prevención del COVID-19, pues las autoridades también tienen una tarea que deben cumplir.



"Como lo hemos declarado: son muchas las actividades donde se involucra la convivencia de ciudadanos y no se puede echar sobre ellos toda la responsabilidad del cuidado".



Añadió que el ciudadano tiene que responder cuidándose después de año y medio de pandemia, "tenemos que aprender cuáles son las medidas, pero también debe haber limitantes y medidas en las distintas instituciones, negocios, actividades y en este caso los medios de transporte para promover el cuidado de la ciudadanía".



Añadió que si se liberan las medidas y se relajan estas, los ciudadanos que no tienen responsabilidad afectan a otros que sí la tienen, "por eso los mismos medios de transporte deben seguir vigilando coordinados con Tránsito del Estado, con Protección Civil o con las instituciones que están involucradas para el cuidado de los ciudadanos, igual que se hace en otras áreas como los cines, los restaurantes y también actividades donde hay convivencia de gente".



Finalmente apuntó que si bien es cierto que la pandemia llegó para quedarse y debemos aprender a vivir con ella, no significa que se deban relajar las medidas, sino deben seguir promoviéndose.