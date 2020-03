Autoridades del ISSSTE Veracruz, insensibles ante el mal servicio a derechohabientes

El que suscribe, Arturo Danglada Martínez, a petición de dos derechohabientes y jubilados o pensionados del ISSSTE, adultos mayores, uno de ellos L.A.E. (Licenciado en Administración de Empresas) y el otro M.V.Z. (Médico Veterinario Zootecnista), cuyos nombres me reservo para evitarles a ellos probables represalias a su propia persona y radicados en la ciudad de Xalapa, Veracruz, narro la queja que ellos me pidieron transcribiera para su publicación en este medio de comunicación, sobre un caso particular que les ocurrió, sobre el mal servicio que, desde hace algunos años para acá, se ha vuelto ya una constante y que se ha acentuado, aún mucho más, durante y después de la administración del ISSSTE por el abogado Miguel Ángel Yunes Linares, 2006 - 2010, situación que continua en tales clínicas y hospitales del ISSSTE a nivel de la República Mexicana.



El martes 24 de marzo de 2020, a las 10:30 horas, el septuagenario L.A.E. acompañó a su contemporáneo y amigo M.V.Z., ya que éste desde hace casi un año padece una fractura de cadera, a la clínica hospital de especialidades nivel dos del ISSSTE, ubicada en San Bruno sobre la avenida 1° de Mayo y la calle Fraternidad, Xalapa, Veracruz, a tratar de dialogar y llegar a una posible solución a los tantos retrasos de operación de la fractura de su cadera, por parte del ISSSTE.



Se dirigieron a la oficina del médico y encargado de la Subdirección Médica de la clínica-hospital de San Bruno, Roberto Hobart Hernández, para informarle que el M.V.Z. desde hace un año tiene una fractura de cadera y la institución ha sido omisa o se ha visto rebasada, por las dificultades que atraviesa, desde hace algunos años para acá, pues no le han hecho la cirugía que requiere.



El médico Hobart argumentó que sólo se están realizando cirugías de urgencia como las de infartos y otras pero que la del M.V.Z. no era de urgencia y que podía seguir esperando. Ante tal actitud, le dijeron que pondrían entonces su queja a la Oficina de Atención Ciudadana de la República Mexicana, a lo que el galeno, con la mayor indolencia, tono de burla y falta de ética médica, les dijo a los septuagenarios: “Pueden hacerla ante el mismo Presidente, si gustan”.



Por otro lado, cabe comentar otras tres cosas que les pasaron a ellos, sobre el abuso de autoridad en el ISSSTE y, a la vez, el mal servicio que se da a la derechohabiencia en tal institución:



1) Precisamente ese mismo día y antes de entrar a la clínica que comento, en la puerta principal (pues la otra se mantiene cerrada por la contingencia del coronavirus COVID-19) estaba un guardia de seguridad controlando la entrada de derechohabientes, para que lo hicieran de cuatro en cuatro pero sin ofrecerles ningún gel desinfectante y sin la recomendación de lavarse bien las manos en los baños de la institución. Pero, aun si lo hubiera hecho así, esto último, simplemente no se hubiera podido, pues después de dialogar con el encargado de la Subdirección Médica, los septuagenarios fueron al baño y al momento de querer lavarse las manos, NO HABÍA ni una sola gota de jabón líquido en ninguno de los tres dispensarios de plástico que hay.



2) Después de lo cual, el L.A.E. se dirigió a la Delegación Estatal del ISSSTE Veracruz, ubicada en la Avenida Xalapa, a dejar un escrito pero al llegar ahí, alrededor de las 11:30 horas, un guardia de seguridad, ahora si acá, sí le indicó y sí exigió que “toda persona que quisiera ingresar debe lavarse las manos con agua y jabón y después regresar con él para darle un poco de gel antibacterial para las manos”.



He aquí la actitud tan evidente de discriminación hacia la derechohabiencia, pues mientras que en las clínicas y hospitales carecen de jabón y no les ofrecen ese gel, los administrativos de la Delegación Estatal sí se cuidan de contagios. He aquí, la actitud tan discriminatoria de la encargada de la Delegación y, a la vez, jefa de Unidad Jurídica del ISSSTE, Gabriela Rodríguez Rodríguez; como también del subdelegado Médico del ISSSTE Veracruz, Gustavo Montero Olvera, entre otras autoridades de ahí. Los implementos para llevar adecuadamente la contingencia contra el Coronavirus COVID-19, si existen en las oficinas donde laboran ellos pero en las clínicas donde se atiende a la derechohabiencia, “les vale un comino”.



3) Por último, el día de ayer viernes en el transcurso de la mañana, según nos comentan algunos empleados de tal Delegación Veracruz, el subdelegado Gustavo Montero Olvera les dijo a ellos que a pesar de la contingencia o de la cuarentena y del decreto presidencial, todos tenían que seguir trabajando hasta que él les dijera (a diferencia de otras áreas que ya no han ido a laborar como la de Recursos Humanos), sin embargo, los empleados se amotinaron y fueron a dialogar con los líderes del sindicato, ante lo cual, el subdelegado Montero no tuvo más remedio que aceptar tales exigencias para poder cuidarse adecuadamente todos los empleados durante la cuarentena, pidiéndoles realizar su labor a través de guardias rotativas, entre ellos.



¿Hasta cuándo se dará cuenta de ello nuestro “flamante” coordinador de programas federales, Manuel Huerta L. de G. y nuestro gobernador Cuitláhuac García Jiménez? ¿O serán cómplices o “nadan ambos de a muertito”? En lo personal, no lo creo pero cabe recordar que 1) Gabriela R. R. tiene un historial reprobable por varias quejas de empleados y derechohabientes del ISSSTE (lo que ha sido la constante de ella en otros ramos del Servicio Público), también hay que recordar que ella ha sido señalada por Acosadora Laboral, 2) en contubernio o complicidad con la enfermera Petra Carreón Muñoz, secretaria general de la sección XXXV del SNTISSSTE. 3) Por su parte, Gustavo Montero Olvera jamás se digna a recibir a un derechohabiente común. No es nada en contra de AMLO sino una manera de ayudarlo denunciando públicamente a estos parásitos y corruptos del sistema y del aparato burocrático del ISSSTE.



Atentamente