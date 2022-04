Autoridades desatienden crisis ambiental en Veracruz: Activista

El presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, A.C., y coordinador de la Iniciativa Ciudadana Ambiental Veracruz, Graciano Illescas Téllez, alertó por la pérdida de glaciares en el Pico de Orizaba y las afectaciones en manglares de Veracruz.En el marco del Día Mundial de la Tierra, criticó que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) desatienda este tipo de situaciones, señalando que recientemente 30 mil turistas llegaron sin orden alguno al área natural “Pancho Poza” en Altotonga.“Los titulares (de Secretarías) le han explicado al pleno del Congreso que Veracruz está muy bien, como en el país de las maravillas, y han cosechado el aplauso de los legisladores, pero no es así, decir que todo está bien es caer en la autocomplacencia, no señalar los focos rojos está conduciendo a la desidia y al incremento de pasivos ambientales”, dijo.Asimismo, Illescas aseguró que de 28 rellenos sanitarios que existían en la entidad hace apenas 4 años, ahora SEDEMA sólo reconoce 4 y preocupa que el de Nogales no está entre ellos.También, las multas por delitos ambientales de competencia estatal se han incrementado como nunca en la historia, al igual que el presupuesto de SEDEMA, pero ello no se refleja en ambiciosos proyectos de conservación o restauración de áreas prioritarias o afectadas, bajo esquemas democráticos de alianzas con la sociedad. Todo, criticó, se ha ido en gastos burocráticos y promesas sin cumplir.Por ello, señaló el ambientalista, CIMA incrementará su actividad pública y política para que el tema ambiental reciba una atención directamente proporcional a la crisis que padece.“El Gobierno está acumulando una gran deuda ambiental para ésta y las nuevas generaciones; es tiempo de actuar.”“De hecho, en mayo realizaremos una reunión de trabajo con legisladores para exponerles no sólo nuestra visión del estado del medio ambiente en Veracruz, sino nuestras propuestas y nuestra disposición de trabajar, y esperamos que a partir de ahí vayamos concretando alianzas y sumando compromisos efectivos”, concluyó.