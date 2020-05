Autoridades en Tamiahua exponen a adultos mayores para darles despensas

Hasta este fin de semana, el municipio de Tamiahua continúa con 2 casos positivos y 2 defunciones a causa del coronavirus, sin embargo, la primera autoridad continúa convocando a mujeres de edad avanzada, que son propensas a riesgos respiratorios, para otorgarles apoyos que son entregados en auditorios.



De acuerdo al diario oficial de la federación, se ha establecido el resguardo domiciliario de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.



No obstante, la alcaldesa, Citlali Medellín contradice todas estas indicaciones y promueve reuniones con ancianos en auditorios, acudiendo decenas de personas, entre autoridades y beneficiados.



Las despensas que entregan personas vulnerables son colocadas en cualquier superficie, sin cuidar el distanciamiento y algún tipo de protección de salud contra el coronavirus.



En cada gráfica expuesta en las redes oficiales del ayuntamiento de Tamiahua se describe que esta acción la realizaron en localidades de Chijolar, Acala, Palma Sola y Anono; también se exhibe la presencia de menores de edad que no llevan ninguna protección, teniendo cercanía entre cada uno.



Cabe destacar que en Tamiahua, por medio de boletines oficiales del ayuntamiento no se informa de los casos positivos que ha declarado las plataformas del sector salud de nivel federal y estatal, lo que deja entrever una falta de congruencia durante esta etapa de pandemia.