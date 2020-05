Autoridades en Veracruz dejaron de trabajar en búsqueda de desaparecidos, critican

Teresa Anaís Palacios Pérez, integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, lamentó que también se haya suspendido el trabajo de las autoridades en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos.



"Como Consejo hemos señalado que se han detenido unos trabajos de búsqueda en campo, y esto obedece a que hay una opinión técnica por parte de la Secretaría de Salud que indica que había que detenernos. Pero digamos que esta actividad se detiene en cuanto a la participación de las familias, no implica que las instituciones o dejen de buscar o dejen de investigar los delitos".



Asimismo, criticó que en la última reunión, el pasado 30 de abril, los avances fueron nulos respecto a la identificación de los restos ya encontrados por parte de los colectivos.



"En esta comisión de evaluación y seguimiento que tuvo lugar el 30 de abril, nos dieron prácticamente nada de información. La dirección de Servicios Periciales ha tomado más tiempo del que ellos mismos reconocen que es el ideal, y aluden a un tema de la pandemia y el distanciamiento social. La pandemia y todas estas medidas iniciaron desde el mes de marzo, cuando el procesamiento y la recuperación de los restos iniciaron en el mes de julio del año pasado".



En ese sentido, señaló que desconocen si todo está situación tardía, es "a propósito" o de verdad exista una dificultad a causa de la pandemia.



"Aluden mucho que el tema de las desapariciones no es el único tema que tienen que atender. Sin embargo, hay plazos que se establecieron en el mismo plan general de intervención de La Guapota, y plazos que las autoridades han prácticamente cacareado desde hace mucho tiempo como que tienen la capacidad para responder, que hay la voluntad política, que como nunca antes se le da atención al tema de los desaparecidos y pues en la práctica no están presentando los resultados".



De igual forma, expuso que en el caso de que sí estén trabajando las autoridades competentes, se desconocen dichas acciones, ya que dijo, tienen gran dificultad de comunicación con las familias y víctimas indirectas.



"No hemos visto ninguna modificación aunque es una administración distinta, por el contrario, vemos una incapacidad de comunicar por un lado, y por otro lado de escuchar críticas, críticas que abonan a plantear las necesidades. Creo que la toman como agresiones las propias instituciones, todavía no asumen que las familias les reclamen".



Para finalizar, refirió que se deberían checar los perfiles de los candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado, esto con base a una mirada crítica.



"Creo que no debería haber un apoyo ni a favor ni en contra por parte de los colectivos de las víctimas hacia la actual encargada de despacho de la fiscalía. Lo que si hay que ver los perfiles con base en una mirada crítica recuperando la experiencia que cada quien tiene, y me parece que la actual encargada de despacho, Verónica Hernández Guiadáns, si bien ha manifestado que tiene toda la disposición, nosotros no la hemos visto. Cualquier otra persona a ocupar el cargo tiene que demostrar la capacidad", concluyó.