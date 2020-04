Autoridades en Xalapa registran 7 casos de violencia intrafamiliar, este mes de abril

La encargada del área de Evaluación y Reclutamiento de la dirección de Seguridad Ciudadana de Xalapa, Cristina Peláez, expuso que tan sólo en el mes de abril, fueron puestas a disposición siete casos de violencia intrafamiliar en la capital del estado.



“Es muy alarmante. En enero se tuvieron dos puestas a disposición, y ahorita en abril cuando se vive la fase tres por coronavirus, tuvimos 7 puestas a disposición. La policía municipal es de prevención, se les da el acompañamiento de asesoría psicológica y en el área de psicología también se les da el acompañamiento, no dejamos a la víctima sola”, dijo.



Así también, como encargada del área psicológica y dar seguimiento y acompañamiento a las mujeres, mencionó que tienen esta información de violencia doméstica por llamadas que realizan los vecinos de las víctimas y de los mismos agredidos.



“Llegan a ser vecinos o incluso la persona agredida. Muchas veces las mujeres no denuncian, por eso es tan importante empoderarlas y darle este seguimiento, ellas tiene mucho miedo de su agresor, pues piensa que ya no habrá apoyo”.



Cuando las denuncias son hechas por vecinos, y llega la policía a brindar el apoyo al hogar, los hombres niegan lo ocurrido, pero dijo, la policía municipal da seguimiento con el fin de que la mujer violentada se sienta segura y acompañada.



“Muchas veces el hombre cobarde dice que no le estaba haciendo nada o que simplemente es una discusión entre pareja, pero ese es el hecho, de que la mujer se sienta acompañada y que pueda hacer la denuncia, y que también los vecinos se unan para estos casos de violencia”.



De igual forma, enfatizó que se trabaja en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX), quienes reciben las denuncias a través de la Línea Violeta y en caso de emergencia, se hace el llamado a la Policía Municipal.