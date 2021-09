Director de Al Calor PolíticoBuenos días,La presente es para unirme a la inconformidad de la lectora quien acertadamente opina acerca de la urgente apertura del Parque Natura , cuya nota se publicó ayer domingo en este prestigiado portal digital de Al Calor Político.También deseo comentarle que el sábado 25 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas, acudí al Parque Natura con la esperanza de que estuviera abierto al público. Al preguntarle a los vigilantes, me informaron que aún “no les daban la orden de arriba” para abrir al público y que no sabían para cuándo.Al momento de retirarme, pude ver por el retrovisor de mi auto a algunos trabajadores operando dos máquinas de las llamadas trascabos para remover tierra, también observé varios árboles derribados, por lo que me detuve para observar los trabajos que se realizaban dentro del parque. Al salir uno de los trabajadores, le pregunté si esos trabajos eran para mejorar o ampliar el parque por parte del Gobierno del Estado del cual depende la administración del mismo, a lo que me respondió que no, que dichos trabajos “eran de una empresa particular, de Casas Carpín”, que estaban haciendo un tanque de almacenamiento de agua y que eso era sólo el principio, ya que están planeadas otras obras para beneficio de “Casas Carpín” dentro del Parque Natura.Dice el refrán “piensa mal y acertarás”, creo que no se trata de la pandemia de COVID-19 el motivo principal por el cual las autoridades del Estado se niegan a abrir el Parque Natura, sino negocios turbios por debajo del agua para cederle a particulares la propiedad del Parque Natura que le pertenece sólo a los ciudadanos, por lo cual solicito a usted que a través de sus reporteros se realice una investigación periodística del caso para conocer la verdad.Muchas gracias.Atentamente,(...)