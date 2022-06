Autoridades indagan cuántos veracruzanos murieron dentro de tráiler en Texas

Hay tres expedientes de búsqueda de una familia del municipio de Naolinco que salió en busca del sueño americano y no se han comunicado con sus familiares desde el lunes 27 de junio, un día antes de que se encontrara el tráiler en San Antonio, Texas, donde se encontraron 53 migrantes muertos.El titular de la Dirección General de Atención a Migrantes de Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual, explicó que los familiares hicieron el reporte y se trata de dos jóvenes y un adulto que partieron rumbo a Estados Unidos y que se encontraban en el Estado donde ocurrió el hallazgo.Ante esta situación, un grupo de abogados de oficinas de Migración partió hacia Texas la mañana de este jueves para recabar datos y poder contactar a las familias de las víctimas.Y es que, ante el hallazgo del tráiler en Texas, se investigan cuántos veracruzanos y de qué municipios serían los que fallecieron.“La familia nos contacta y nos comenta que el lunes 27 de junio en la mañana recibieron la última llamada de sus seres queridos, quienes les avisaron que estaban a punto de subir a un tráiler con destino a Texas”, dijo el funcionario.A decir de Carlos Enrique Escalante, la dependencia a su cargo está tratando de establecer contacto con la Cancillería para que les informe cuántos veracruzanos hay en sus listas.“Y en qué condición se encuentran, porque tenemos expedientes armados de gente que ya se acercó con nosotros para reportar que sus hijos estaban en ese camión y los tenemos como desaparecidos en este momento", dijo.Escalante dejó en claro que aún no pueden otorgar ningún dato, puesto que no se les ha confirmado nada."No queremos cometer el error porque igual y no son estos muchachos", asentó.De igual modo, expuso que hasta este jueves éste es el único reporte de familiares veracruzanos que buscan a sus consanguíneos y que los ubican en la zona donde ocurrió el hallazgo.Al cuestionarle sobre el proceso que se realiza en caso de que se encuentren a estas personas dentro de las víctimas, dijo que los cuerpos serían repatriados en una semana.Finalmente, dio a conocer que el Gobierno del estado de Veracruz apoyaría en todos los trámites para trasladar los restos y otorgar el respaldo a los familiares.