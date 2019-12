Autoridades no atienden reclamos por instalación de granja avícola, en Alto Lucero

Habitantes de la comunidad de Los Atlixcos, municipio de Alto Lucero, se manifestaron nuevamente su rechazo a la construcción de una granja avícola a cargo de la empresa Pilgrims, ya que se está construyendo a 600 metros de una zona habitada, por lo que acudirán a instancias federales al no tener respuesta del Gobierno del Estado.



Benito Domínguez Valencia, presidente del Comité por Bienestar de Los Atlixcos, externó la situación que aún impera con esta problemática, reiterando que provocará graves afectaciones ambientales y problemas de salud.



Además, refirió que las diferentes dependencias gubernamentales, como la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (PROFEPA), si los han recibido pero llevan meses sin darles respuesta o alguna solución.



"Hemos tocado puertas a las diferentes dependencias de Gobierno, sí nos han atendido, pero no nos han dado respuesta. Hemos ido a la Procuraduría de Medio Ambiente que es la encargada de darle seguimiento a nuestra demanda para que fuera a inspeccionar y acudió y si no nos escuchan y no nos hacen caso, vamos a tener que recurrir a instancias más arriba".



Por su parte, mencionó que tienen el respaldo del alcalde de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, pero las personas alrededor de él siguen indicaciones superiores, motivo que no ha frenado la construcción de las granjas.



"Tuvimos una reunión con el Alcalde, nos atendió y nos dio por nuestro lado, pero los funcionarios que están trabajando con él en su gobierno, defendían todo a favor de la granja; ellos nos decían que la granja tenía todos los permisos por parte del gobierno, incluso llegaron a mencionar que ni le buscáramos, que por dónde le moviéramos, esa orden viene desde arriba".



Tras varios intentos de manera transparente que han realizado los integrantes del comité ante las secretarías, señaló que se le está dando preferencia a dicha empresa, al clausurarla y después permitir su apertura.



"Entonces todo esto es ilegal, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos que meter un sobre con muchos billetes abajo de la mesa para que nos hagan caso? ¿Cuál es el interés?", concluyó.