Autoridades no quitan caseta de Fortín por el ingreso económico que representa: CROC

Aunque la caseta de cobro de Fortín de las Flores es totalmente innecesaria, las autoridades no la quitan por el ingreso económico que les representa, señaló César Silva Reyes, secretario general de la Federación CROC en la zona.Indicó que dicha plaza de cobro ya es obsoleta y de eso están conscientes quienes tienen necesidad de pasar por ahí todos los días para ir a Córdoba y pasan horas muertas ahí.Señaló que no sólo los ciudadanos son los afectados, sino también los transportistas, que resienten pérdidas millonarias por los retrasos que se generan debido a ese cuello de botella que es la caseta.Agregó que a eso se suma el riesgo que representa el Puente de Metlac por lo que comentó recientemente el alcalde Juan Manuel Diez Francos, pues “muchos coincidimos con lo que él manifestó, que el puente no está diseñado para soportar peso en cuanto a peso muerto estático, sino para que los carros pasen, pero no para que permanezcan ahí las horas esperando pasar por la caseta”.Consideró que por parte de los actores sociales y políticos se debe ejercer presión para que esa caseta desaparezca.Mencionó que incluso, ese ha sido un compromiso de campaña en muchas ocasiones, pero al final nadie hace nada debió a la jugosa ganancia que les representa con todos los vehículos que pasan por ahí.