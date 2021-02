Autoridades notifican restricciones por COVID a bares y restaurantes en Coatepec

En Coatepec se les notificará a los restaurantes y bares las normas sanitarias del semáforo naranja durante este fin de semana con la intención de evitar aglomeraciones, indicó el director de Comercio, Gabriel Morales.



Entrevistado, dijo que, debido a la Alerta Preventiva, así como por el festejo del 14 de febrero, se reforzarán los exhortos a los comercios.



“Vamos a notificar a todos los restaurantes y bares recordándoles la reglamentación de salud que tenemos para la semaforización naranja”, acotó.



En este sentido, señaló que se harán además recorridos con voceo en las comunidades de Mahuixtlán, Tuzamapan y Pacho Viejo.



“Restricciones fuera de la norma no, los restaurantes se les va a pedir que con base en el semáforo naranja se tiene un 50 por ciento de aforo y está el cierre de calles, Se hará un recorrido en comunidades más grandes con personal de Protección Civil y otras áreas para informarles de las medidas de la Alerta”, dijo.



Asimismo, agregó que en cuanto a las florerías se les está exhortando a que usen el cubre bocas y mantengan la sana distancia.



“La gente tiene que ir con sus cubre bocas, el que vende también, porque es algo rápido, lo piden y se van, no es para que tengan llenas las florerías, no hay florerías que tengan capacidad en su interior, son de calles”, finalizó.