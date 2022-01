Autoridades “perdieron” el cuerpo de Ricardo; a 10 años, fue entregado a su familia

Ricardo Guzmán Pérez fue desaparecido en Xalapa desde el 27 de octubre de 2011 por sujetos desconocidos y su cadáver hallado apenas 4 días después. Sin embargo, ante la negligencia de la entonces Procuraduría General de Justicia en Veracruz, hoy la Fiscalía General del Estado, los restos se “perdieron”.Más de 10 años después fue hasta este miércoles 19 de enero que Aurea Guzmán Pérez recuperó los restos que, según las pruebas de ADN realizadas, pertenecen a su hermano. Entre lágrimas la mujer comenta que por fin podrá darles sepultura.“El cuerpo estuvo 10 años en manos de Fiscalía y periciales; nunca se me notificó, nunca se me dio a conocer nada, teniendo la denuncia correspondiente que se hizo al otro día de la desaparición, teniendo pruebas de ADN y señas particulares, fotos y todo nunca se me dio a conocer”, relató.Aurea señaló que el pasado 14 de junio los restos de Ricardo fueron exhumados del panteón de Palo Verde y aunque la Fiscalía le aseguró que en 2 meses tendrían los resultados de las pruebas genéticas, fue hasta ayer martes 18 de enero que obtuvieron los dictámenes.“Mi hermano fue encontrado el primero de noviembre de 2011 en El Boquerón, perteneciente a Banderilla (…); yo nunca busqué culpables, simplemente buscaba a mi hermano”, agregó la mujer, quien en la década de búsqueda se unió al Colectivo por la Paz de XalapaComentó que debido a la presión de las organizaciones de búsqueda en la Fiscalía pudo revisar expedientes y fotografías de personas no identificadas, dando con el cuerpo de una persona “que le llamó la atención”, pues las imágenes eras pésimas.“Lo reconocí por su barbilla nada más y posteriormente pedí más fotos porque yo dije deben de tener más fotos de esa; entonces me enseñaron las fotos y sí, ahí sus señas particulares y todo fue el trago más amargo que recibí”, mencionó.Aurea señaló que su hermano dejó un hijo, apuntando que trabajaba como mesero al momento de ser privado de la libertad por sujetos desconocidos y que, debido a que conocía su integridad humana, se dedicó a buscarlo por más de una década.“Sabían que estaba desaparecido por qué no se me notificó, por qué dejaron que yo viviera esos 10 años de dolor, irreparables, porque así lo puedo llamar, son irreparables de dolor y omisión, fueron 10 años hasta el día que lo reconoció en fotos y luego otros 6 meses hasta las pruebas con las que me entregan el cuerpo”.Aurea recomendó a los familiares de desaparecidos “no tener miedo” en buscar y que se acompañen de colectivos que los ayuden a salir adelante.Cabe señalar que hace 10 años la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado estaba bajo el mando de Salvador Mikel Rivera. Debido a que se traspapelaron las fotografías de Ricardo, su familia pasó año tras año buscándolo.