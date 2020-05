Autoridades piden no tardar en buscar ayuda ante síntomas de COVID-19

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, algunas personas enfermas con COVID-19 tardan días en acudir a recibir atención médica pese a que ya tienen síntomas graves, incrementando exponencialmente la posibilidad de morir por la enfermedad; de ahí la importancia de saber qué hacer en esta situación.



Esto ha sido alertado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien insiste en que hay 3 síntomas claves: fiebre, tos seca y dolor de cabeza.



Sólo basta con padecer uno de estos síntomas generados por el COVID-19 para considerarlos como indicios de la enfermedad y llamar de inmediato al 800 00 44 800.



A partir de datos de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus Complicaciones A.C. (AMPAC), la Sociedad Mexicana de Cardiología A.C. (ANCAM) y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México A.C. (ANC), medios nacionales han elaborado recomendaciones para los ciudadanos.



Reforma retomó la opinión del cardiólogo Carlos Fernández Barros, que señala la sospecha de padecer COVID-19 debe surgir con dichos síntomas, es decir, fiebre, tos seca y dolor de cabeza.



“Cuando existe uno o dos de ellos en presencia de dos o más síntomas complementarios (dolor de garganta, malestar general, ojos rojos, mareo, disminución del olfato, disminución del gusto, diarrea o vómitos) o por la sola presencia de síntomas de gravedad (fiebre muy alta, dolor de pecho, mayor sensación de ahogo o falta de aire y/o coloración azulada de labios y uñas).



¿Qué hay que hacer?



Se recomida llamar al 800 00 44 800 de la Secretaría de Salud para recibir orientación por parte de las autoridades, o contactar por teléfono al médico de cabecera, inmediatamente.



Serán los propios doctores quienes decidirán si es necesario acudir a un centro de atención o no y en tanto se aclara la situación mediante pruebas de laboratorio, se debe de evitar el contacto cercano con familiares y otras personas, o salir de casa para evitar la propagación.



“De preferencia debo aislarme en una habitación para mí solo, usar cubrebocas para reducir el riesgo de contagiar a otras personas e intensificar las medidas de higiene personal. Estas medidas habrá que continuarlas durante dos semanas, durante las cuales debo estar bajo vigilancia médica por los canales oficiales o con mi médico de cabecera, a través del teléfono o en videoconferencias”.



Reforma añade que también se debe de considerar si la persona tiene enfermedad o condición que lo pone en mayor riesgo de complicaciones, como ser hombre mayor de 50 años o mujer mayor de 60 años, padecer diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, cáncer, cualquier enfermedad pulmonar, cardiaca o renal previa, haber recibido un trasplante de órganos, o tomar medicinas que reducen las defensas.



En estos casos, es importante que se realicen las pruebas que confirmen o descarten el diagnóstico y recibir orientación personalizada: “aun cuando no tenga síntomas de gravedad”.



Se añade que cualquier síntoma de gravedad hace indispensable acudir de inmediato a un Centro COVID-19 para recibir atención urgente y se debe buscar que este sea en ambulancia, llamando al 911.



Así, en caso de que se confirme la enfermedad a causa del virus, también se debe de avisar a todas las personas con las que el contagiado estuvo en contacto desde 5 días antes a presentar los síntomas, para que ellos también tomen sus precauciones.



Manifestación de los síntomas



- Fiebre: Que se manifiesta por escalofríos, sudoración fría después de los escalofríos, sensación de calor intenso o registro de temperatura arriba de 37 grados centígrados y con frecuencia arriba de los 38°.



- Tos seca: Que suele ir empeorando con el transcurso de los días y puede acompañarse de flemas espesas difíciles de expulsar.



- Dolor de cabeza.



Síntomas complementarios



- Dolor de garganta, a veces con dolor al deglutir el alimento.



- Malestar general: cuerpo cortado, dolores musculares y debilidad que puede llegar a ser intensa.



- Ojos rojos, debido a la inflamación de las conjuntivas (lo blanco del ojo).



- Alteración del olfato: no se aprecia el olor de las cosas.



- Alteración del sentido del gusto: no se siente o se siente menos el sabor de los alimentos y bebidas.



- Mareo.



- Diarrea, que suele presentarse en los primeros días.



- Vómitos no muy intensos y por uno o dos días al inicio de la enfermedad.



Añaden que estos síntomas pueden presentarse en otras infecciones virales del aparato respiratorio, como la influenza estacional.



“La presencia de catarro, estornudos, comezón en el paladar o garganta son menos frecuentes, su presencia sugiere que se trata de alergia o catarro común”.