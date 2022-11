Autoridades quieren invisibilizar la violencia feminicida: Activista

En marco del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, integrantes del colectivo Marea Verde Altas Montañas señalaron que las autoridades parecen querer acabar con la violencia “de dicho”, no de hecho, y muchos son ignorantes sobre lo que representa este día, pues dan cifras alegres y llevan a cabo actividades como cortes de cabello.“Les incomoda el decirles que no saben lo que están haciendo, les incomoda el decirles que se preparen y, sobre todo, que reconozcan, porque además el Gobierno federal trae esa consigna, acabar con esa violencia, pero invisibilizarla, porque incluso en los institutos municipales ni permiten que las abogadas acompañen a una víctima y las fichas que se emiten son de no violencia y así quieren decir que aquí no hay violencia para nosotras”, indicó Arlette Cerón Vargas, integrante de la agrupación.La activista acusó que el Presidente de la República no sabe siquiera que la clasificación de los feminicidios se hizo antes de su Gobierno pero de todo le echa la culpa al pasado y tampoco han hecho nada.Señaló que ellas seguirán en su lucha porque se reconozca que sigue habiendo violencia, que sigue habiendo feminicidios y que en la mayoría de los casos no hay la respuesta no hay la respuesta que se quisiera de las autoridades.