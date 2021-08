Autoridades se “echan la bolita” y no acuden a retirar residuos hospitalarios en la calle

Buena tarde:



Soy Jefe de Manzana de la zona Centro-Sur, grupo: S-05 Manzana: 7, el motivo de mi correo es para hacer una queja sobre lo que sucedió ayer lunes 16 de agosto cerca de mi domicilio en avenida 20 de Noviembre, cerca del Panteón de 5 de Febrero.



Resulta que encontré residuos hospitalarios enfrente de mi casa. Se trata de jeringas al parecer usadas, mangueras con sangre, bolsas (no sé qué contengan porque no las tocamos).



Ayer mismo, desde el momento que me percaté de los residuos, di aviso a las autoridades de Protección Civil, Limpia Pública, al Ayuntamiento y a la Jurisdicción Sanitaria, pero ellos no pudieron resolverme nada. Esos residuos pueden estar contaminados y no sabemos qué contengan.



Los servidores públicos de las áreas ya mencionadas no supieron qué hacer y sólo me daban trabas diciéndome que hablara a otras áreas para exponerle la situación.



Hoy 17 de agosto volví a llamar y me negaron la atención. Entonces acudo a ustedes para que me puedan ayudar a exponer la falta de atención de los servidores públicos y máximas autoridades de las áreas antes mencionadas, anexo fotos de los residuos que están frente a mi casa.



Espero puedan ayudarme. Gracias por su atención y que tengan buen día.