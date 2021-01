Autoridades se olvidaron de combatir VIH-Sida, recriminan

La coordinadora del Grupo Multisectorial en VIH-Sida, Patricia Ponce Jiménez, advirtió que históricamente se carece de un liderazgo de las autoridades contra dicha enfermedad, mientras que los diputados desconocen totalmente del tema y ni siquiera se asesoran.



Indicó que la ciencia médica ha avanzado el tratamiento del VIH y si antes se tomaban 30 pastillas, hoy quienes contraigan el virus sólo toman una y pueden vivir lo mismo que cualquier otra persona. No obstante, en la parte social no se ha avanzado, por lo que siguen los contagios.



Ponce Jiménez señaló que por ello urge un liderazgo en Gobierno que permita enfrentar y dar respuesta a la epidemia, pero en los casi 20 años que tiene el Grupo Multisectorial de trabajar, nunca ha salido un solo Gobernador a dar un posicionamiento sobre el tema ni tampoco ningún Secretario de Salud.



Además, comentó que si el Grupo Multisectorial tiene datos no es porque sean lo mejor, simplemente porque llevan 10 o 15 años investigando y acercándose con quienes padecen la enfermedad y sus familias para conocer sus necesidades.



Dijo no saber si las autoridades cuentan con una radiografía de la enfermedad, pero de no hacerlo eso explicaría el que no se cuente con “una política pública coherente para dar respuesta en términos de la prevención, de la atención y el respeto a los derechos humanos”.



En cuanto a los diputados, indicó que los actuales y los que les han antecedido son ignorantes sobre el virus pero además soberbios, pues no buscan asesorarse con quienes conocen, por lo que sólo se reúnen a sacar leyes y modificaciones que no tienen razón de ser, ya que prohíben, penalizan y amenazan con años de cárcel a quienes contagien, por ejemplo, pero no se preocupan de etiquetar recursos para el programa de VIH-Sida.



Consideró que mientras no haya ese liderazgo por parte de la autoridad, no se ve que vaya a cambiar la situación.