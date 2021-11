Autoridades sí pueden inconformarse por multas, determina Tribunal Administrativo

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) determinó que es ilegal que la autoridad deseche un recurso interpuesto por un particular en contra de un requerimiento de multa por falta de interés jurídico o legítimo.En el CRITERIO/TEJAV/01/2021, los Magistrados argumentaron que en el artículo 260 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado se reconoce que los interesados afectados pueden interponer recursos de revocación.Por lo que es ilegal que la autoridad deseche un recurso interpuesto por un particular en contra de un requerimiento de multa, bajo el argumento de que tal recurso se promovió en su calidad de autoridad y no como persona física, por su propio derecho.Señalaron que debe tomarse en cuenta que el acto recurrido se dirige a la autoridad, precisando el cargo específico y no el nombre de quien lo ostenta.Por tal razón, si quien acudió al recurso de revocación lo hizo aclarando esa calidad de autoridad o servidor público y consignó su nombre y firma, ello no da lugar al desechamiento por falta de interés jurídico o legítimo, pues es a esta persona a quien afecta el acto recurrido.Además, si bien el recurso no lo interpone por su propio derecho, sino como autoridad multada, lo cierto es que existe coincidencia entre la persona que ostenta el cargo y la persona física que tendrá que pagar la multa.