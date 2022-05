Autoridades son apáticas con la comunidad LGBT; aumentan agresiones: Activista

En el marco del Día Mundial Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Luna Linares Torrecilla, presidenta del Movimiento Diversosexual de Córdoba, afirmó que la sociedad aún tiene los mismos estigmas y perjuicios del siglo pasado, además se avanza muy lento en los derechos humanos en la defensa de la comunidad gay.A la par expuso que han aumentado los casos de violencia y crímenes de odio incitado por grupos conservadores lo cual es muy grave.Hoy la activista pide respeto hacia las personas, que no se fomente el odio y que se acabe violencia, pues es a través de redes sociales donde reciben amenazas diariamente.Lamentablemente reconoció que no hay denuncias, pues también sus compañeros al llegar a las fiscalías son mal tratados o no son atendidos correctamente, hay apatía por parte de los funcionarios pues no están capacitados para brindar atención de calidad.En este día, Luna Linares señaló que aún falta mucho por hacer para que haya cultura de respeto hacia la comunidad LGBTTTIQ.