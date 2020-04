Autoritario y radical el alcalde Fernando Yunes; debe privilegiar el diálogo: Cisneros

El uso de la fuerza pública no es una opción como medidas preventivas o acciones en la contingencia sanitaria por Coronavirus, de manera que se privilegiará el diálogo, respondió el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, a la petición del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Marquez sobre utilizar la fuerza policiaca para impedir el acceso a las playas.



“Hay quienes estaban acostumbrados a aplicar medidas represoras, la historia los recuerda, pero nosotros privilegiamos el diálogo y acatamos las instrucciones que dictan quienes están al frente de esta emergencia”, sostuvo Cisneros Burgos.



Durante entrevista, el encargado de la gobernabilidad en el Estado, expuso que quienes están a cargo de la contingencia ante el COVID-19, son el Consejo de Salubridad General y el Consejo Estatal de Salud, por lo que los alcaldes no pueden tomar determinaciones políticas al respecto.



En este sentido, recordó que desde el pasado 13 de marzo, el alcalde Fernando Yunes, aplicó medidas restrictivas en su municipio y esto, no fue recomendación de los consejos.



“Prohibió una serie de cosas y no tiene la facultad para tomar esas decisiones en materia de sanidad, todas las recomendaciones están en manos de especialistas, no de políticos. Los únicos que pueden decidir son el Presidente de la República o el Gobernador del estado”, asentó.



Al calificar de autoritario y radical al edil, le recomendó hacer uso del diálogo y no generar alarma.



“No debe generar alarma, le pido que dialogue y convenza, que explique por qué se están tomando las únicas medidas de higiene personal, sana distancia y quédate en casa; nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, dijo al parafrasear a Benito Juárez.



Por tanto, definió que habrá presencia de elementos policiacos en las playas, pero no para reprimir a la gente, sino para dialogar e informar que es necesario atender las recomendaciones que se indican, entre ellas, no acudir a las playas y así evitar contagios.



Y es que recordó que desde un inicio se dejó en claro que este no es un periodo vacacional, por lo que los alcaldes deben colaborar en ese sentido en la contingencia sanitaria.



Para finalizar, Eric Cisneros recordó que ya hizo el llamado a los 212 alcaldes del estado para que atiendan las recomendaciones y ayuden a que se repliquen y se apliquen por toda la población en sus demarcaciones, ya que esa es la vía para evitar los contagios masivos.



“Ya iniciamos el martes las reuniones con alcaldes por regiones, les estamos apoyando con volantes y gel anti bacterial para sus municipios y recordando que las únicas recomendaciones y que son muy importantes, son, la sana distancia, la higiene personal y quedarse en casa, con esos estamos haciendo frente a este virus”.