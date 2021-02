Autoriza Xalapa que Emiliano Zapata deposite basura en relleno sanitario de El Tronconal

Autoridades municipales aprobaron por mayoría un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, con el fin de establecer mecanismos y condiciones para que el municipio vecino envíe a disposición final hasta 50 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos al relleno sanitario de Tronconal.



Además, ante el próximo lanzamiento de la licitación para el Biodigestor, el alcalde informó que se tendrá que emitir una normatividad, y con esto, los ciudadanos, establecimientos comerciales y empresas, realicen de manera obligatoria la separación de residuos sólidos urbanos.



"Se tendrá que emitir una normatividad para que sea obligatorio la separación de los residuos, esta también fue la condición que se le puso a los vecinos de Emiliano Zapata, porque lo que va a ocurrir es que el relleno se va a saturar muy pronto".



Durante sesión ordinaria de cabildo celebrada este viernes, el presidente municipal, reiteró que, para mantener este convenio, las autoridades de Emiliano Zapata deberán comprometerse a desarrollar políticas públicas enfocadas a la sustentabilidad y a mejorar la gestión integral de sus residuos, mediante acciones de separación de materiales.



El primer edil, específico que Emiliano Zapata, estará utilizando el relleno sanitario, pero no de manera gratuita.



"El medio ambiente supera fronteras municipales. Hay que decir que no es gratuito que entren los compañeros de Emiliano Zapata a entregar sus RSU, es muy poco lo que están entregando. Hay que decir que de una manera o de otra se les cobra, no es gratuito, se les cobra. Tengamos una visión metropolitana".



En Asuntos Generales, a propuesta de la regidora María Consuelo Niembro Domínguez, se aprobó la instalación de una placa dedicada a las víctimas de violencia por homofobia; además se estableció los días 17 de cada mes de 2021 como Día de la Visibilización de los Derechos de las Personas que conforman la comunidad LGBTTTI.



Explicó que la placa será instalada en el camellón central de la avenida 20 de Noviembre, frente al panteón Palo Verde, y se inaugurará el próximo 17 de marzo.