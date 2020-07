Autorizan a UPV a aplicar exámenes de titulación de forma virtual

El secretario de Educación Zenyazen Roberto Escobar García, autorizó la celebración de actos protocolarios y de exámenes profesionales para titulación de las egresadas y/o los egresados de la Universidad Pedagógica Veracruzana, excepto CENEVAL, a través de plataformas digitales o videoconferencias, con la obligación de videograbar cada acto, y en caso necesario, realizar versiones estenográficas de cada Examen, únicamente durante el periodo en que persista la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19 o que no se puedan realizar de manera presencial esos actos por disposición oficial.



En el acuerdo se faculta a la Rectora de la Universidad Pedagógica Veracruzana para vigilar que, en la celebración de esos eventos oficiales de titulación, se cumplan con las formalidades propias del acto que se realiza, para que, por medio de su firma electrónica, valide el contenido de las actas que se generen con motivo de ello.



Los actos protocolarios y exámenes de titulación que hayan sido celebrados de manera virtual con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19, antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo Secretarial, tendrán plena validez, salvo que no cumplan con los requisitos administrativos aquí señalados y que fueron factibles de llevarse a cabo en ese momento.



Por lo que quedan a salvo los derechos de las egresadas y los egresados de la Universidad, para impugnar por los medios legales que estimen pertinentes, el resultado, defectos, inconformidades o agravios que consideren les pudiera generar el acto de titulación virtual en el que participaron.



Las actas levantadas del evento de titulación tendrán plena validez para la continuación del trámite para obtención del título correspondiente, sin perjuicio de que una vez que se haya superado la contingencia sanitaria, se deberán recabar las firmas autógrafas de quienes integraron los jurados en las mismas, para que sea anexado un tanto al cardex oficial de la titulada o el titulado de que se trate.



Queda autorizada la titular de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Veracruzana de manera excepcional y mientras dure la pandemia provocada por el virus COVID-19, hasta que las autoridades sanitarias determinen el cambio del semáforo epidemiológico a color verde, en la totalidad del Estado de Veracruz, para que sea la única instancia que valide el contenido de las actas que se generen con motivo de los actos protocolarios y exámenes de titulación virtuales, por medio de su firma electrónica avanzada vigente, validada por la Secretaría de Educación.



La medida es con la finalidad de armonizar las actividades indispensables y urgentes en la Universidad Pedagógica Veracruzana, con la denominada “nueva normalidad” y sin que implique, la concentración de personas o la posible propagación del virus.



Por esa razón, se hace necesario innovar en los servicios que ofrece la Casa de Estudios, apoyándose para ello, en las actuales plataformas tecnológicas existentes para la realización de esas actividades de manera no presencial (virtual) y por causas de fuerza mayor durante esta pandemia, para evitar demoras indefinidas a las egresadas o los egresados que desean concluir sus estudios con su titulación, por esta vía.