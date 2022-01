Avala Movimiento “Chucho el Roto” tarifa única de luz para todo el país

El vocero y secretario general del movimiento de Resistencia Civil "La Leyenda De Chucho El Roto", Jorge Morales Barradas, se pronunció en inconformidad por la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propone que se analice para el bien de los mexicanos.Mencionó estar a favor de la propuesta del director general de la comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el cual propone que se fije una tarifa para toda la República Mexicana, sin embargo, le produce incertidumbre que no se haya especificado el costo por kilowatt."Manuel Barlett mencionaba que lo que más le conviene a nuestra República es una tarifa única pero no mencionó el costo. No vaya a ser que en vez de tener un costo más bajo el kilowatt para beneficiar a nuestras familias, vaya a tener un costo más alto", expresó.Agregó que la reforma sólo beneficiará a CFE, quien actúa de forma arbitraria y dañando la economía de los mexicanos."¿Qué clase de reforma es la que realmente vamos a apoyar? Una reforma que le está dando fuerza a un monopolio que ha golpeado la integridad de las familias", aseguró.Expuso que las tarifas van desde la 1A hasta la 1F pero esta última es la que más afecta porque ofrece hasta 2500 kw al mismo costo que las otras pero al cambiar a horario de verano, sólo permite 200 kw y si se sobrepasa, se ajusta a tarifa excedente y pasa de tener un costo de 80 centavos por kw a casi 5 pesos.Por lo cual, propone que se cumpla la iniciativa de Manuel Bartlett pero fijando la tarifa entre 80 y 90 centavos por kilowatt, o bien, que haya una reclasificacion en las tarifas antes de que se apruebe la reforma que será sometida a votación en el mes de marzo.